"Ecco la mia giornata tipo": Berlusconi si racconta

"Le descrivo la mia giornata tipo attuale: mio padre mi ha insegnato a non andare a dormire se ci sono ancora cose da sbrigare sulla scrivania e quindi finisco per dormire molto poco. Mi sveglio molto presto, leggo i giornali e poi mi dedico alla attività fisica". Lo racconta Silvio Berlusconi in un'intervista a 'America Oggi'.

CORSA - "Faccio ginnastica, cammino e corro almeno per quattro, cinque chilometri e finisco con una bella nuotata di mezz'ora. E così mi sento in forma" prosegue il leader di Forza Italia.

APPUNTAMENTI - "Per tutto il resto della giornata, fino a notte tarda, lavoro in modo continuativo con decine di telefonate e moltissimi appuntamenti. Come vede - conclude - mi rimane poco tempo per coltivare hobbies e francamente a me piace vivere così, come ho sempre vissuto".