Di Maio: "Ministro Ambiente sarà generale Costa"

"Questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà la sua proposta di ministri al presidente della Repubblica. Lo facciamo prima per spiegare agli italiani su quale patrimonio dovrebbe investire lo Stato". Lo dice Luigi Di Maio a 'In mezz'ora in più', rendendo pubblico il primo dei nomi della squadra di governo se i 5 Stelle andranno a palazzo Chigi.

"Io vengo dalla Terra dei Fuochi e credo che il ministero dell'Ambiente sia un ministero centrale" e per questo ruolo "la nostra proposta è il generale dei carabinieri Sergio Costa, un uomo dello Stato che si è distinto nella lotta ai crimini ambientali".

LA SQUADRA - Inoltre, ha poi detto Di Maio, "proporremo come ministri persone che sono patrimonio dello Stato e non solo del movimento, con donne nei ruoli chiave, e tante sorprese in squadra".

4 MARZO - E ancora: "Non siamo disposti ad alleanze e a grandi intese, ma non vogliamo lasciare il Paese nel caos. La sera delle elezioni, se noi saremo primo partito senza maggioranza assoluta, faremo un appello alle altre forze politiche: firmiamo un contratto sul programma".