"In questi anni il Pci ha fatto bene", lapsus di Veltroni

"In questi anni difficili il Pci al governo ha fatto bene". Risate e applausi in platea all'Eliseo per il lapsus di Walter Veltroni. Paolo Gentiloni va in soccorso all'ex segretario Pd avvertendolo e Veltroni commenta:"Però sarebbe stato difficile perché il Pci al governo non c'è mai stato. Noi invece apparteniamo alla generazione che ha portato la sinistra al governo".