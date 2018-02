Renzi: "Se Pd perde nessun passo indietro"

(Foto Fotogramma)

Pronto a fare un passo indietro se le cose vanno male per il Pd? "Io sono pronto a parlare di programmi di qui a domenica. Non ci sarà nessun passo indietro. Trovo sconcertante che il tema di questa campagna elettorale sia cosa faccio io e non cosa fa l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi sottolineando che, secondo le sue previsioni, "Il Pd sarà primo partito e primo gruppo parlamentare. Almeno questo è il nostro obiettivo". Perché "la nostra squadra non ha paragoni con quella di truffatori che Luigi Di Maio ha messo in campo con il Movimento 5 stelle".