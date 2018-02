M5S, Guido Bagatta si smarca

Guido Bagatta (FOTOGRAMMA)

"Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con Luigi Di Maio, che ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che, per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista e imprenditore, non ci sono al momento le condizioni, specialmente temporali, per ipotizzare un impegno istituzionale così importante". Così Guido Bagatta, in merito alla notizia diffusa dalla stampa sulla possibilità che possa essere proposto dal Movimento 5 Stelle come ministro dello Sport.