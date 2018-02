Salvini, stop a Casapound

"Non ho bisogno dei voti di altro, io chiedo il voto agli italiani che vogliono cambiare. Non ho bisogno nè interesse di andare a recuperare i voti di tizio o caio. Se gli italiani mi danno il voto per permettermi di governare bene non farò minestroni". Lo ha detto il segretario e candidato premier della Lega Matteo Salvini a "No stop news" su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sulla disponibilità del movimento CasaPound a sostenere, qualora riuscisse a entrare in Parlamento, un governo guidato dalla Lega.