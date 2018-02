"Via solo i delinquenti", Salvini risponde a mamma Gabriella

(Fotogramma)

"Una mamma che ha adottato due bimbi africani dice i suoi figli hanno paura di me? Sbaglia, lo dico con affetto, da papà. Basterebbe che la mamma spiegasse ai suoi figli che io allontanerò dall'Italia delinquenti, clandestini e spacciatori, non certo i bambini! Voglio un Paese più sicuro per tutti, soprattutto per i nostri figli". Lo scrive Matteo Salvini in un lettera aperta indirizzata a Gabriella Nobile, madre adottiva di due bambini africani, che negli scorsi giorni ha detto come i suoi figli siano spaventati dal leader della Lega.

"Questo mi chiedono non solo gli italiani ma anche tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono in questo Paese - aggiunge -. Anzi, al governo lavorerò per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie che attendono questa gioia da anni, non avendo 30.000 euro da spendere o anni per aspettare". "Visto che viviamo entrambi a Milano, sarei ben felice di offrirle un caffè al parco, mentre i nostri bimbi giocano insieme", conclude Salvini.