Berlusconi: "Tajani è persona migliore per candidato premier"

Antonio Tajani con Silvio Berlusconi (FOTOGRAMMA)

Lei ha lanciato di fatto Antonio Tajani come candidato premier di Forza Italia, ma Matteo Salvini ha detto no. Che ne pensa? "Il presidente del Parlamento europeo - replica Silvio Berlusconi ai microfoni del Tg1 - ha una grande responsabilità, alla guida di quella che è l'unica istituzione europea eletta dai cittadini; però Antonio, che con me ha fondato Forza Italia, è la persona migliore per coprire un ruolo così importante per il Paese".