4 marzo, ecco le nuove matite copiative

Dopo una serie di verifiche tecniche, è arrivata l'attesa certificazione di "ottima indelebilità": il lasciapassare necessario per la distribuzione ai seggi delle 130mila matite copiative prodotte dalla 'Infinity Office Srl' di Roma, azienda specializzata che si è aggiudicata l'appalto per la fornitura al ministero dell'Interno in occasione delle elezioni politiche di domenica prossima.

Nelle scorse settimane alcuni campioni sono stati inviati al Viminale per le necessarie prove tecniche. Sarà l'esordio assoluto in una competizione elettorale per le nuove matite copiative, "un genere di prodotto che per le normali forniture di ufficio si usa sempre meno" dice all'AdnKronos Antonio Natale, dell'Ufficio Commerciale della 'Infinity Office Srl'.

GRAFITE - "La grafite di queste matite, trattata in modo speciale, è in grado di assicurare un elevato indice di indelebilità e lascia un segno di solco ben visibile".