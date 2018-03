Bonino: "Ritorno dell'Imu? Solo per taglio tasse"

(Fotogramma)

Emma Bonino, su Facebook, precisa la sue idee sul fronte fisco dopo che Matteo Renzi, questa mattina, ha detto che sul taglio dell'Imu e della Tasi sulla prima casa non si torna indietro. "Ricapitoliamo - puntualizza la leader di '+Europa' -. Noi proponiamo agli italiani una ricetta chiara e responsabile: una prima parte di legislatura in cui il livello di spesa resta quello del 2017, rimodulato al suo interno in favore degli investimenti e dei servizi alla persona, ma senza aumenti complessivi, in modo da beneficiare della crescita economica e ridurre davvero il debito (la vera priorità immediata)".

"Da metà legislatura - prosegue Bonino - una seconda fase in cui ridurre significativamente le tasse sul lavoro, con una semplificazione delle aliquote e degli adempimenti. Se per finanziare la riduzione delle tasse su lavoro e imprese dovesse essere necessario anche - non è detto, se si mantiene la spesa costante e si confermano tassi di crescita importanti - considerare un parziale ritorno alle imposte sulla prima casa per i redditi più alti, siamo pronti a farlo. Come dimostrano le analisi di Cottarelli, promettiamo cose positive e fattibili. E le tasse le ridurremo, davvero e in modo duraturo: intervenendo sulla spesa. Fine della polemica", conclude.