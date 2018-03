Aggredita Ileana Argentin

Ileana Argentin (Foto AdnKronos)

''Aggressione verbale da parte di una di destra nei pressi del mercato di viale Spartaco" a Roma. "La mia colpa? Lo stare in carrozzina per farmi votare... Allucinante!'' twitta la deputata del Pd Ileana Argentin. ''L'aggressione verbale ad Ileana Argentin da parte di un sostenitore della destra è particolarmente grave - si legge in una nota del Campidoglio -. La disabilità non può essere oggetto di offesa politica. L'episodio accaduto questa mattina in viale Spartaco è odioso e intollerabile. Si tratta di un segnale inquietante che mostra il livello di imbarbarimento del clima politico e della campagna elettorale. La violenza verbale e le volgarità di cui alcuni leader ed esponenti di partito fanno da giorni ampio uso alimenta questi episodi e avvelena il confronto democratico che invece dovrebbe sempre prevalere''. ''Ileana Argentin, candidata nel collegio 6 di Roma, dirigente del Pd e donna affetta da grave disabilità, da sempre è impegnata nelle battaglie per i diritti dei più deboli -continua la nota- Ileana è una donna forte e un esempio di vita e di dedizione civile. A lei e ai suoi collaboratori impegnati nella competizione elettorale giunga la solidarietà del gruppo del Pd in Campidoglio'', conclude.