Alle urne anche 7.500 suore di clausura: "Andremo convinte"

Alle urne, domenica, andranno anche le circa 7.500 suore di clausura. Con una dispensa speciale usciranno dai loro conventi per esercitare il diritto. A giudicare da quanto afferma la madre badessa del convento Mater Domini di Bergamo, le claustrali non hanno troppi dubbi sul da farsi. Anzi, in certi casi hanno dato una mano a capire per chi votare a qualche fedele indeciso. "Nel nostro monastero -racconta all'Adnkronos la madre badessa Giacinta Conti - si sono avvicendati rappresentanti dei vari schieramenti per illustrarci intenzioni e programmi". Madre Conti e le consorelle, tra preghiere e meditazioni, si sono anche date da fare per capire come comportarsi all'importante appuntamento elettorale sul quale aleggia l'incognita dell'astensionismo.

"Gli incontri fatti - dice la badessa - sono stati significativi per farci cogliere la sostanza. Ci siamo fatte un'idea chiara e andremo a votare convintamente". La madre badessa naturalmente non dice su quale partito lei e le consorelle tra due giorni metteranno la croce. "Il voto è segreto - ricorda - e su questo non ci esponiamo ma, nel riserbo, abbiamo aiutato persone indecise che ci hanno chiesto un consiglio sul da farsi, non ci siamo tirate indietro".

Che idea si sono fatte le suore di clausura su questa campagna elettorale che si è caratterizzata per toni molto accesi? "Non abbiamo seguito ogni dibattito televisivo ma da quanto abbiamo capito - dice la madre badessa - ogni schieramento ha qualcosa di buono e qualche altra cosa da sistemare". C'è stata discussione, qualche divisione tra le consorelle per il voto di domenica? "Ne abbiamo discusso a lungo tra di noi ma siamo abbastanza compatte. Andremo convinte al seggio". Sarà un voto al 'meno peggio'? "Abbiamo le idee chiare, voteremo ma senza turarci il naso", assicura madre Giacinta Conti con la frase di montanelliana memoria.