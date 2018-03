Berlusconi: "Se non vince centrodestra è il caos"

(Fotogramma)

Se alle elezioni non dovesse prevalere il centrodestra "ci troveremmo in un vero e proprio caos, in una situazione pesante, e dovremo tornare a votare subito". Lo dice Silvio Berlusconi al Tg2. Poco dopo a Porta a Porta attacca Luigi Di Maio. "Non sarebbe in grado di amministrare un'edicola" sostiene il Cavaliere, aggiungendo che il Movimento 5 stelle "fa soltanto colpi di teatro".

"Il presidente Tajani oggi mi ha portato un regalo" dice, poi, Berlusconi. Grazie ai fondi europei "ha messo in piedi un fondo unico per il Sud che va dai venti ai trenta miliardi, che può produrre entro il 2020 500mila posti di lavoro". "Credo che la figura di Antonio Tajani", aggiunge, "sarebbe così importante per l'Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l'Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione" per la sua designazione a premier, anche se la Lega dovesse essere il primo partito della coalizione.