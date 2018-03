Rossello (FI): "Sostegno a famiglie e anziani"

Cristina Rossello

Semplificazione, sostegno alle famiglie e politiche per gli anziani. Sono i temi su cui punta l’avvocato Cristina Rossello, candidata per Forza Italia alla Camera nell’uninominale Milano 1 durante l’incontro ‘Donne e tecnologia' organizzato a Milano in cui sono intervenuti tra gli altri Adriano Galliani, Giusy Versace e la coordinatrice regionale di Forza Italia Maria Stella Gelmini.

Per Rossello occorre "semplificare un sistema di burocrazia complesso, faticoso e anti-cittadino". Per fare ciò è fondamentale sfruttare la tecnologia che può essere utilizzata spiega Rossello "a tutti i livelli, a servizio dei giovani, degli anziani, nella sanità, nell’edilizia e per la sicurezza".

Alla prima esperienza in politica Rossello non teme la sfida con il presidente della Camera Laura Boldrini e Bruno Tabacci. "A pochi giorni dal voto c’è la volontà di farcela", spiega, sottolineando "come gli altri hanno scelto modalità diverse mentre noi abbiamo trovato una modalità innovativa di presentarci".