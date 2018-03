Tajani: "Figlio di militare, se Patria ha bisogno io ci sono"

(Fotogramma)

"Sono figlio di un militare, il primo disegno che ho imparato a fare è stato quello della bandiera tricolore. Tutto quello che ho fatto da quando ho l'età della ragione l'ho fatto perché amo la mia Patria. Sono italiano e ne sono fiero. Se la mia Patria dovesse aver bisogno di me, io sono a disposizione della mia Patria". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

"Il partito maggiore del centrodestra al quale sono iscritto aveva un candidato, Berlusconi, ma la decisione della corte di Strasburgo non arriverà prima della nascita del nuovo governo. E ieri sera ho risposto in modo positivo alla richiesta di Berlusconi. Dopodiché la scelta la faranno i cittadini e il Presidente della Repubblica", ha spiegato Tajani nel corso di un incontro con il Canova club al Parco dei Principi, in merito all'accettazione della candidatura a premier.