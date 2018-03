Cellulare in cabina, si può?

Mancano poche ore alle elezioni, quando oltre 50 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare Camera e Senato. Tra vademecum e promemoria, il sito del ministero dell'Interno ha pubblicato una serie di domande e risposte sulle prossime politiche. Tra le varie, anche quella che molti elettori probabilmente si sono fatti almeno una volta, ossia: si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

La risposta è no. "Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale", ricorda il Viminale. Per i trasgressori sono previste multe salatissime, fino a mille euro. "Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto - spiega il ministero dell'Interno - la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". "Chiunque contravviene a questo divieto - prosegue il Viminale - è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro".