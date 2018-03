Exit poll Lazio: Zingaretti avanti. In Lombardia primo Fontana

(FOTOGRAMMA)

Arrivano gli exit poll anche per le Regionali. In base al I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativo alle regionali del LAZIO e ai voti per i candidati presidenti: Nicola Zingaretti (Pd-Insieme Zingaretti-Centro Solidale-Liberi e Uguali-Civica Zingaretti-+Europa) è al 30-34% con Stefano Parisi (Forza Italia-Lega-Fratelli d'Italia-Energie per l'Italia-Noi con l'Italia) è al 26-30%, Roberta Lombardi (M5) è al 25-29%; Sergio Pirozzi (Civica Sergio Pirozzi-Lista Nathan) è al 2-4%. L'exit ha una copertura del campione dell'80% con margine di errore.

LOMBARDIA - In base al I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativo invece alla Lombardia e ai voti per i candidati presidenti Attilio Fontana (centrodestra) è al 38-42%, mentre Giorgio Gori (centrosinistra) è al 31-35%; Dario Violi (M5S) è al 17-21% e Onorio Rosati (LeU) è al 2-4%. L'exit ha una copertura del campione dell'80% con margine di errore.