Fotografano le schede, denunciati

(Fotogramma)

Cinque denunce nel napoletano per aver fotografato la scheda elettorale in cabina. Due gli interventi dei carabinieri, a Qualiano e a Striano: in entrambi i casi gli elettori, un uomo e una donna, hanno tentato di giustificarsi spiegando di aver scattato la foto per illustrare al proprio figlio come votare. La polizia ha denunciato, invece, altre tre persone: due delle quali a Napoli città nei quartieri di Poggioreale e Vicaria Mercato. La terza a Frattamaggiore.