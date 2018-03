"Centrodestra vero vincitore"

(FOTOGRAMMA)

"Il centrodestra ha la maggioranza politica, quindi è il vero vincitore di una tornata elettorale in cui è in gioco il governo del Paese e non le affermazioni individuali". Lo si legge in una nota del Coordinamento Nazionale di Forza Italia.

"Solo con dati più precisi si capiranno i risultati dei singoli partiti e dei rapporti di forza parlamentari e se la vittoria politica si tradurrà in una maggioranza numerica a Camera e Senato. Dopo 5 anni di governo della sinistra il centrodestra e non il Movimento 5 Stelle è l’alternativa vincente. Gli italiani, come aveva chiesto il presidente Berlusconi, non hanno fatto prevalere la deriva grillina".