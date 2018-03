Dimissioni Renzi? E' giallo

(Foto Fotogramma)

E' giallo sulle dimissioni da segretario del Pd da parte di Matteo Renzi in seguito alla sconfitta elettorale. "A noi non risulta", afferma Marco Agnoletti, portavoce del leader dem. Per ora, con certezza, si sa solo che "Il segretario del @pdnetwork @matteorenzi parlerà oggi pomeriggio alle 17", scrive su Twitter Agnoletti.

Renzi fino ad oggi ha sempre negato l'intezione di voler cedere il passo: "Resterò fino al 2021", ha chiarito solo pochi giorni fa. Ma per i dem l'esito delle urne è stata una debacle. Un Pd sotto il 20% è un risultato nemmeno ipotizzato nei giorni scorsi che aprirà scenari inattesi.

Al Nazareno ieri notte Renzi è arrivato prima del previsto e si è chiuso nel suo ufficio con un manipolo di big: Maurizio Martina, Matteo Orfini, Francesco Bonifazi, Luca Lotti, Matteo Richetti. La delusione era evidente. Così come la tensione.

In casa M5S invece oggi si festeggia. E Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos, commentando a caldo la notizia (non confermata) delle dimissioni di Renzi, avrebbe detto: "Lo abbiamo biodegradato".