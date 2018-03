Berlusconi: "Sarò il regista del centrodestra"

(Fotogramma)

Silvio Berlusconi ringrazia gli elettori di Fi, con i quali "abbiamo contribuito in misura determinante" alla vittoria del centrodestra. Lo fa in un videomessaggio in cui parla dell'esito delle politiche.

"Quanto al risultato di Fi - sottolinea l'ex premier - sarebbe stato diverso se non mi avessero impedito di concorrere come candidato a pieno titolo. Tuttavia, la nostra coalizione risulta la prima formazione politica e questo dovrebbe, deve essere determinante per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo''.

"Sono felice per Matteo Salvini - dice Berlusconi - sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo da tempo e bene regioni importanti''.

"Nel rispetto verso gli alleati e nel rispetto dei patti intercorsi, rimango il leader di Fi - aggiunge il Cavaliere - sarò il regista del centrodestra e il garante della compattezza della coalizione".

"Ora sta al Capo dello Stato di assumere una decisione. Noi contiamo sul suo equilibrio e sulla sua saggezza - afferma Berlusconi - Sono sicuro che grazie al centrodestra e al ruolo centrale di Forza Italia sapremo dare risposte positive e concrete alle emergenze del nostro Paese".