Camera e Senato: il toto-presidenti

L'exploit del M5S, il sorpasso della Lega su Forza Italia, il crollo del Pd. L'esito delle elezioni politiche ha lasciato l'Italia con il fiato sospeso in attesa che venga formato un nuovo governo. Un governo che si insedierà dopo diverse tappe istituzionali, a partire dall'elezione dei presidenti di Camera e Senato il prossimo 23 marzo, quando si giocherà una partita molto delicata per la gestione degli equilibri tra le varie forze politiche.

Al Senato dovrebbero bastare un paio di giorni poiché, se dopo tre votazioni nessuno supererà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio tra i due più votati. Alla Camera, invece, i tempi potranno essere più lunghi: per eleggere il nuovo numero 1 dell'assemblea, infatti, servirà la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, poi la maggioranza assoluta, e si andrà avanti così fino alla fumata bianca.

Intanto nei corridoi istituzionali hanno iniziato a circolare i nomi più quotati per la guida dei due rami del nuovo Parlamento. Nella rosa dei candidati papabili per Palazzo Madama vi è innanzitutto il leghista Roberto Calderoli, senatore da anni nonché tre volte Vicepresidente del Senato e profondo conoscitore dei regolamenti istituzionali. Tra i nomi più accreditati nel centrodestra vi è anche quello del capogruppo al Senato per Forza Italia Paolo Romani, sebbene appaia più defilato alla luce della 'sconfitta' del suo partito rispetto alla Lega.

Nel toto-nomi sono finiti anche il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. Tuttavia gli esponenti dem avrebbero meno chance di accaparrarsi la presidenza di una delle due Camere in quanto l'ipotesi di un accordo con il Movimento 5 Stelle sarebbe ostacolata dalle dimissioni 'congelate' del segretario del Pd Matteo Renzi, disposto a ritirarsi solo al termine della fase dell'insediamento del Parlamento e del governo.

Per quanto riguarda i Pentastellati, tra i nomi più accreditati per la Camera vi sono quello del presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai Roberto Fico e quello dell'ex direttore di Sky Tg 24 Emilio Carelli. Al Senato, invece, prende quota l'ipotesi di affidare il post-Grasso ad un fedelissimo del Movimento. In particolare, in lizza ci sono il primo presidente del gruppo parlamentare al Senato Vito Crimi e la senatrice romana Paola Taverna. In grande ascesa viene dato anche il nome del deputato Danilo Toninelli, volto televisivo del M5S ed esperto di riforme istituzionali.