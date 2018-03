I giornalisti eletti

Giorgio Mulè, Tommaso Cerno ed Emilio Carelli (Fotogramma)

Per loro è la 'notizia' della vita, l'elezione in Parlamento: della decina di giornalisti candidati nelle diverse liste hanno vinto la loro sfida nei collegi. Ce l'hanno fatta a conquistare il seggio l'ex direttore del 'Centro' Primo Di Nicola, candidato M5S a Pescara, e, sempre per i pentastellati, l'ex direttore di Sky Tg24 Emilio Carelli, a Fiumicino.

Un altro giornalista, Gianluigi Paragone, candidato M5S al Senato a Varese, ha perso la sfida con il leghista Stefano Candiani, ma è rientrato tramite il listino proporzionale. Non ce l'ha fatto, invece Filippo Sensi, portavoce di Paolo Gentiloni, candidato in Toscana.

Anche Forza Italia ha piazzato due ex direttori: Andrea Cangini ('Quotidiano nazionale') eletto nelle Marche e Giorgio Mulè ('Panorama') eletto in Liguria. Per il Pd risulta eletto nel collegio di Milano l'ex condirettore di 'Repubblica', Tommaso Cerno. Non vince invece la sfida dell'uninominale a Matera, la piddina Francesa Barra.