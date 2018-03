Renzi lancia hashtag #senzadime

(Fotogramma)

Matteo Renzi lancia l’hashtag #senzadime, nato per dire no all’ipotesi di un governo del M5S appoggiato dal Pd, e subito la rete risponde. Nella classifica dei ‘top trend’, #senzadime è balzato in poco tempo al primo posto davanti, tra gli altri, a #buche, il tormentone nato a Roma per la disastrosa situazione delle strade dopo due giorni di pioggia.