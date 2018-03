Salvini: "...vedo accordo Pd-M5S"

(Fotogramma)

"Gentiloni che procede alla proroga degli incarichi dei Servizi è una cosa vergognosa" che arriva "a tre giorni dal voto degli italiani che hanno delegittimato il governo e bocciato i ministri". Lo dice Matteo Salvini all'AdnKronos, spiegando che "c'è qualcuno che rinnova cariche come se nulla fosse" per una cosa di cui "non si ravvisano urgenze".

"Non vorrei - conclude - che ci fossero altri ragionamenti dietro, non vorrei sia questa l'anticamera di un accordo Pd-M5S, visto il silenzio degli stessi pentastellati".