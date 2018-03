Elezioni, Lotito pronto a ricorso

CLAUDIO LOTITO (FOTOGRAMMA)

Claudio Lotito non ci sta. Il patron della Lazio, fuori dal Parlamento per una manciata di voti, vuole che si faccia chiarezza sulla sua esclusione.

Lotito, candidato di Forza Italia al Senato in Campania nel collegio di Benevento dietro lady Mastella, raccontano, attende i risultati ufficiali del Viminale per decidere le contromosse. La volontà del presidente di Lazio e Salernitana è quella di andare fino in fondo, presentando un ricorso (che allo stato non è stato depositato).

Tra 'color che sono sospesi' c'è pure Peppe Incocciati, classe '63, ex bomber rossonero e del Napoli (di Maradona), fedelissimo di Antonio Tajani, candidato al Senato nel collegio Lazio 3, al terzo posto, dietro Claudio Fazzone e l'ex tesoriere del partito, Maria Rosaria Rossi, entrambi quest'ultimi eletti. A tre giorni dalla chiusura delle urne, il seggio dell'ex giocatore è ancora in bilico. Incocciati dovrà aspettare per conoscere se approderà o meno a Palazzo madama.