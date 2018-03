Calenda: "Per Pd serve spirito di Dunkerque"

Carlo Calenda (FOTOGRAMMA)

"Serve lo spirito di Dunkerque: ognuno prenda la sua barchetta e andiamo a tirare fuori le truppe dalla spiaggia". Lo ha detto Carlo Calenda al Circolo Pd Roma centro, nel quale - entrando - si è sentito "emozionato: non entravo in una sezione dal quinto ginnasio, sezione Mazzini" ha detto incontrando gli iscritti.

SEGRETARIO - "Non mi candido a fare il segretario del Pd, chi arriva da tre giorni in un partito e dice di voler fare il segretario è un buffone" ha aggiunto.

DEM - "Chiunque eleggeranno sarà meglio di me perché conosce meglio di me il partito - ha spiegato il ministro dello Sviluppo -. Perché il dato è che non ci sarà più la persona decisiva ma una riscossa di tutti, o non ci sarà riscossa". Ecco perché "mi auguro mi lascino fuori dal dibattito su chi farà il segretario o il vice segretario. Se inizia questo dibattito il Pd è finito".