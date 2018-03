I conti di Grillo sulla sabbia

Fermo immagine dal video sul blog di Beppe Grillo

Beppe Grillo posta su Facebook un video in cui gioca sulla spiaggia a Ventimiglia sui numeri del governo. Il garante del Movimento fa sulla sabbia il conto dei parlamentari delle varie forze politiche in campo e cerca di trovare una soluzione.

"La composizione per avere una democrazia e un governo in questo paese - dice - potremmo mettere il 32 del M5S più un 10 del Pd arriveremo a una maggioranza del 42. Di qua - prosegue spostandosi di qualche passo - abbiamo Forza Italia che sarebbe il 17, cioè il 16, il 15, non mi ricordo neanche più... Salvini il 17 e siamo a 34. Poi rimangono fuori libera e bella, cioè Liberi e Uguali, il 3 per cento con la Boldrini".

"E poi di qua - prosegue spostandosi ancora - possiamo metterci tutti gli altri, con i Radicali. E poi, e poi ci manca qualcosa…ah, forse ci sono, Dio mio, Fratelli D’Italia, li possiamo passare sia di qua che di qua. Quindi potremmo avere un 42,5 e un 48,6, possiamo fare un buon governo - prosegue levandosi in piedi e saltando sulle gambe -, una democrazia… e possiamo fare veramente una bella democrazia in questo paese!"