Grillo: "Sì Olimpiadi a Torino"

Le Olimpiadi del 2026 a Torino? "Una grande occasione". Parola di Beppe Grillo intervenuto ieri sera in diretta telefonica all’assemblea dei Cinquestelle a Torino. "È una grande occasione da cogliere in maniera positiva, con entusiasmo per Torino e per il Movimento - ha detto il fondatore del M5S messo in viva voce dalla sindaca Chiara Appendino - Dimostreremo di saper fare Olimpiadi a zero debito, in maniera sostenibile, diversa rispetto a quella del 2006".

Come riportato dalla Stampa e confermato da fonti del Comune, dunque, Chiara Appendino invierà una lettera al Comitato Olimpico italiano, dove comunicherà la manifestazione d’interesse di Torino ad aprire un dialogo con i tecnici del Cio, condizione preliminare per decidere o meno se candidare la città e, nello stesso tempo "attivare tutti i canali disponibili per l’impiego di risorse private" per realizzare le infrastrutture e l’evento.

La manifestazione di interesse non vuol dire presentare il dossier di candidatura ma l’avvio di un dialogo/trattativa con il Cio che durerà fino a luglio quando il Comitato ufficializzerà le condizioni contrattuali.