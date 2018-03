Salvini: "Non ci hanno votato per far tornare Renzi"

(Fotogramma)

''Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, o la Boschi e Delrio e neanche Gentiloni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale conversando con i giornalisti.

''Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare - ha rimarcato - via la legge Fornero, riduzione delle tasse, blocco dell’immigrazione clandestina, revisione dei trattati europei''.

''Sono 5 milioni e 691mila gli italiani che ci hanno dato fiducia a cui garantisco il massimo impegno e che faremo tutto il possibile per andare al governo per trasformare in fatti quelli che sono impegni elettorali'' ha assicurato il leader del Carroccio.

Ai giornalisti che gli chiedevano le possibili alleanze per poter governare, Salvini ha risposto: ''Ci stiamo lavorando e ragionando partendo dal programma: non dai numeri ma dal programma. C’è una maggioranza in Parlamento che ci aiuta a cancellare la legge Fornero? C’è una maggioranza in Parlamento che ci faccia approvare una riforma fiscale che faccia pagare il 15% agli italiani? Vedremo, se c’è la maggioranza io da domani sono pronto, se qualcuno vuole tirare a campare lo fa senza la Lega''.