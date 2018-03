5 Stelle vs Sgarbi

(Fotogramma)

"La falsa vicenda dei Caf presi d'assalto in Puglia per il Reddito di Cittadinanza è già passata alla storia come una delle più grosse fake news create ad arte per colpire il MoVimento 5 Stelle. Una faccenda che riporta a celebri commedie del passato (ricordate la 'grande inchiesta' su Beatrice Di Maio?). Solo che stavolta, oltre alla dignità dei lettori (sempre meno) dei quotidiani nazionali, è stata calpestata anche quella di milioni di cittadini che hanno votato MoVimento 5 Stelle credendo in un progetto di Paese diverso". Così il M5S, che in un post sul Blog delle Stelle ripropone il video del servizio di Striscia la Notizia sulle presunte code ai Caf per il Reddito di Cittadinanza.

"Il video diffuso da Striscia la Notizia racconta come questa vicenda sia nata anche nel retrobottega di chi orbita attorno a Vittorio Sgarbi. Questa è la fake news dell'anno. Una bufala vera e propria - rincarano i grillini - che offende milioni di cittadini e centinaia di migliaia di poveri. E allora è giusto che i responsabili siano noti. Che tutti sappiano i loro nomi, conoscano le loro facce".