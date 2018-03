Dessì perdonato

(Foto profilo Facebook Emanuele Dessì)

"Sono estremamente felice, spero che ora questa vicenda sia chiusa". Lo dice all'Adnkronos il neo-senatore Emanuele Dessì, riammesso nel Movimento 5 Stelle dopo le polemiche per la casa popolare a 7 euro al mese e per il video in cui lo si vede ballare con un esponente della famiglia Spada. Dessì è stato perdonato dai vertici del M5S e potrà dunque iscriversi al gruppo parlamentare 5 Stelle nonostante prima delle elezioni abbia firmato un modulo di rinuncia alla proclamazione.