"Darò indicazioni per la tenuta del Paese"

La seduta che venerdì 23 marzo 2018 inaugurerà la XVIII Legislatura del Senato della Repubblica "rappresenta una prova importante ma anche difficile per molteplici ragioni, anche perché il voto del recente 4 marzo ha segnato un forte mutamento nell'orientamento e nelle scelte del corpo elettorale". Così il Presidente emerito della Repubblica, senatore di diritto a vita Giorgio Napolitano, in una intervista esclusiva a Senato Tv, alla vigilia dell'impegno che lo vedrà presiedere l'Assemblea di Palazzo Madama per l'elezione del Presidente del Senato. "E' uno stato d'animo di grande assunzione di responsabilità".

"Farò un breve indirizzo, rivolto ai neoeletti senatori, per indicare le possibili prospettive non solo di formazione di un governo, cosa che naturalmente spetterà accertare e definire al presidente Mattarella, ma più in generale la tenuta dei Paese e l'interesse generale del Paese, nel nuovo scenario politico", conclude Napolitano.