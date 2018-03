"Non iscrivetevi a nostro gruppo", mail a scomunicati M5S

(Fotogramma)

Non iscrivetevi al gruppo del Movimento 5 Stelle. E' l'invito che, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, i capigruppo di Camera e Senato del M5S avrebbero fatto pervenire via mail ai neo-eletti 'scomunicati'. Nella missiva i capigruppo inviterebbero i neo-parlamentari sospesi a non iscriversi al gruppo del M5S, alla luce della sospensione erogata dal collegio dei probiviri. In caso contrario il Movimento minaccia l'espulsione, applicando anche le sanzioni previste dal codice etico.