Berlusconi: "Mi fido di Salvini"

"Ho fiducia in Salvini, ora guardiamo avanti con serenità". Così Silvio Berlusconi, dopo aver ricevuto a Palazzo Grazioli il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolineando come quella trovata per le Camere: "E' una soluzione positiva per l'alleanza di centrodestra". "Sono molto felice per questo accordo - conclude il Cavaliere -, per il bene del Paese, per gli italiani, noi guardiamo agli interessi degli italiani con responsabilità".