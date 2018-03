Brunetta: "Non farò più il capogruppo"

(Fotogramma)

‪"Vorrei tranquillizzare i tanti o pochi malpancisti del mio gruppo, che puntano a prendere il mio posto di presidente dei deputati di Forza Italia: non ho alcuna intenzione di fare per altri 5 anni un mestiere così difficile, logorante e, per certi versi, pericoloso #nonservonolefirme‬ #statesereni”. E' quanto chiarisce con un tweet Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. ''Siamo orgogliosi che la prima presidente del Senato donna della storia della Repubblica italiana sia di Forza Italia, il partito che con Silvio Berlusconi in campo ha cambiato la storia del nostro Paese" aveva scritto in una nota poco prima, commentando la scelta per il Senato "dell'amica e collega Elisabetta Casellati". "Donna di altissima qualità, figura storica di Forza Italia, politica di livello, avvocato, già vice presidente di Palazzo Madama e membro del Consiglio superiore della magistratura. Siamo certi che sarà un grande presidente del Senato'' conclude.