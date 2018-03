Renzi: "Ha vinto unico schema possibile"

R(Foto Fotogramma)

"La mia analisi da politologo è che ha vinto lo schema del 'tocca a loro', l'unico possibile perché rispettoso della volontà popolare. Immaginate cosa sarebbe successo se avessimo fatto l'accordo con il centrodestra o con i Cinque stelle". Lo ha detto Matteo Renzi, a proposito dell'elezione dei presidenti del Parlamento.

Soddisfatto dell'esito del voto per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato? "Sarei stato soddisfatto se avessi vinto le elezioni...", ha detto ancora Renzi aggiungendo: "Abbiamo applaudito il discorso della presidente Casellati, le abbiamo fatto i complimenti e augurato buon lavoro. Lo stile istituzionale del Pd è stato perfetto. In passato non è stato così".