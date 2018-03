Salvini: "E' vittoria di tutti"

(Fotogramma)

"Ora le Camere possono iniziare a lavorare, facendo passi indietro abbiamo offerto all'Italia rapidità e concretezza. Non è la vittoria di qualcuno ma di tutti". Così, al termine della votazione al Senato che ha eletto a sua presidente la forzista Elisabetta Casellati, il leader della Lega Matteo Salvini, sottolineando il risultato dell'intesa raggiunta fra centrodestra e M5S.

"L'obiettivo ora è che tutti gli elettori siano rappresentati negli uffici di presidenza - ha continuato -. Sono felice per il risultato e per la compattezza e coerenza del centrodestra, e soprattutto orgoglioso per il buon senso della Lega".

"Tutti i parlamentari hanno mantenuto la parola data", sottolinea il segretario del Carroccio. "Ora ci saranno parecchie spese da tagliare e parecchi servizi da migliorare", aggiunge il leader della Lega, parlando del funzionamento delle Camere. "Del governo - sottolinea ancora Salvini, che non si sbilancia - si parla più avanti, si può ripartire dal centrodestra, che è la coalizione più votata".

"Veloci, concreti e coerenti. Prossimo obiettivo, far nascere un governo che abbia un programma chiaro e rispettoso del voto: prima gli italiani!", ha poi commentato il segretario leghista su Twitter.