Pd, Delrio capogruppo alla Camera

(Fotogramma)

Graziano Delrio è il nuovo capogruppo del Pd alla Camera. L'assemblea dei deputati lo ha eletto per acclamazione. "Lo faccio con spirito di servizio e di unità per il Partito democratico. Per un'azione forte di opposizione responsabile e seria", le parole di Delrio diffuse dagli account social del Pd.

Prima dell'elezione del ministro uscente, il reggente Maurizio Martina, parlando all'assemblea del gruppo Pd alla Camera, ha indicato anche la candidatura di Andrea Marcucci al Senato: "Vogliamo provare tutti insieme - ha detto - a dare un segnale di squadra e l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato".