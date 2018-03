M5S, Toninelli e Giulia Grillo capigruppo

(foto AdnKronos)

Danilo Toninelli eletto capogruppo M5S al Senato per acclamazione nel corso dell'assemblea degli eletti 5 Stelle a Palazzo Madama. Ufficialmente costituto anche il gruppo del M5S alla Camera dei deputati, con l'elezione per acclamazione di Giulia Grillo. Presente alla riunione dei deputati anche il leader 5 Stelle, Luigi Di Maio, che si è complimentato per il lavoro svolto da Grillo e Toninelli per la gestione della delicata partita che ha portato all'elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera.

Terminata intanto la riunione dei deputati del M5S per la ratifica delle nomine del direttivo. Vice vicario: Laura Castelli. Vicecapogruppo: Giuseppe Brescia, Maria Edera Spadoni, Francesco Silvestri, Alberto Zolezzi. Segretari: Azzurra Cancelleri, Francesco D'Uva, Daniele Del Grosso. Tesoriere: Sergio Battelli. Gli eletti alla Camera torneranno a riunirsi alle 20 per votare lo statuto e la rosa dei candidati alle cariche dell'Ufficio di presidenza. La riunione dei senatori è invece in programma alle 19.