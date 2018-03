I numeri del Parlamento

(Fotogramma)

Si delinea la geografia del nuovo Parlamento. Costituiti i Gruppi, ora diventa chiara anche la loro consistenza.

Come previsto M5S alla Camera è il Gruppo più numeroso con 222 membri, seguito dalla Lega con 125 e dal Pd con 111. Solo quarta Forza Italia, con 104 deputati, quindi il Misto con 36 (dove ancora non è stata costituita nessuna componente) e infine Fratelli d'Italia con 32.

M5S è il Gruppo più numeroso anche al Senato con 109 membri, seguono Forza Italia con 61, Lega con 58, Pd con 52, Fratelli d'Italia con 18, Misto con 12 e Autonomie con 8. Occorre poi aggiungere i senatori a vita Renzo Piano e Carlo Rubbia, che non hanno aderito ad alcun Gruppo. Il totale è 320 senatori, vale a dire 314 eletti, più cinque senatori a vita e l'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Il plenum risulta incompleto, in quanto M5S in Sicilia ha ottenuto un seggio in più rispetto ai candidati presentati.