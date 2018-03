M5S: "Di Maio unico candidato premier"

(Fotogramma)

"Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". Lo ribadisce il M5S in un post sul Blog delle Stelle, smentendo alcune ricostruzioni giornalistiche apparse oggi sulla stampa.

"Il metodo che contraddistingue il MoVimento - si legge ancora nella nota - è chiaro e trasparente: ciò che promette agli italiani, fa. In campagna elettorale il MoVimento si è presentato con un programma e un candidato premier e quel candidato è stato votato dal 32% degli elettori, 11 milioni di italiani. E questa volontà popolare non siamo disposti a ignorarla, per noi è sacra".

"Proporre agli italiani un altro candidato premier significherebbe tradire questa volontà. Dopo Letta, Renzi e Gentiloni, i cittadini hanno detto chiaramente che non vogliono più presidenti non eletti o addirittura presidenti che vanno a Palazzo Chigi dopo aver perso le elezioni", rimarcano i pentastellati.