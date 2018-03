Roma, 'guerra' a 5 Stelle: ira Raggi

Virginia Raggi (AFP PHOTO)

"Basta liti" tra l'assessore uscente al Commercio Adriano Meloni e il consigliere M5S Andrea Coia che - dopo gli screzi dei mesi passati culminati nel 'caso Coidicine' (espressione usata da Meloni nei confronti di Coia, ndr) - negli ultimi giorni sono tornati ad attaccarsi a colpi di battute a mezzo stampa e post al vetriolo.

A mettere la parola fine alla 'guerra' che si è riaperta tra i due subito dopo l'annuncio del nuovo assessore al Commercio Carlo Cafarotti è la sindaca di Roma Virginia Raggi che, in queste ore, a quanto apprende l'AdnKronos, viene descritta "infuriata" per "queste liti infantili".

"Pensino a lavorare" si sarebbe sfogata la Raggi. Il ruolo dell'assessore Meloni, che nei giorni scorsi ha annunciato la volontà di dimettersi, sarà ricoperto per l'appunto da Carlo Cafarotti. Per Meloni potrebbe tuttavia restare in piedi una collaborazione con il Campidoglio come delegato al Turismo.