Consultazioni, arrivano i big

(Fotogramma)

Quarantotto ore al giro di consultazioni al Quirinale. A partire da mercoledì prossimo, fino al tardo pomeriggio di giovedì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà infatti presidenti delle Camere e rappresentanti dei partiti per sondare terreno e possibili alleanze in vista della formazione di un futuro governo. Da Di Maio a Berlusconi, passando per Salvini, Meloni, Delrio, davanti a Mattarella si presenteranno tutti i big dei partiti in lotta per la leadership del Paese.

Le consultazioni si apriranno ufficialmente a partire dalle 10.30 del 4 aprile, data in cui è fissato l'incontro del Capo dello Stato con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Un'ora più tardi sarà la volta del presidente della Camera Roberto Fico. Alle 12.30 avrà quindi luogo l'incontro con il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

A partire dalle 16, il presidente Mattarella dedicherà circa 45 minuti ai diversi gruppi parlamentari chiamati al Quirinale. A dare il via, il gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) del Senato e i gruppi misti delle due Camere. Alle 18.30 sarà quindi la volta dei capigruppo di Camera e Senato per Fratelli d'Italia. Con loro, è attesa anche la leader Giorgia Meloni. L'incontro chiuderà la prima giornata.

Giornata caldissima per Mattarella il giorno seguente. Il secondo giro di confronti vedrà infatti al Colle, a partire dalle 10, il Partito Democratico con i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Intorno alle 11 sarà la volta di Forza Italia e del ritorno di Silvio Berlusconi al Quirinale; un'ora più tardi incontreranno il presidente i membri della delegazione della Lega guidati dal leader Matteo Salvini. Ultima a colloquio con Matterella la delegazione del M5S composta dai capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo, prevista per le 16.30. Ad accompagnarli non più il fondatore Beppe Grillo, ma il leader e candidato premier del partito Luigi Di Maio.