Pd a M5S: "Basta teatrino"

(Fotogramma)

"Noi ci aspettiamo che finisca questo teatrino in cui Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega". Ettore Rosato risponde così al leader pentastellato, tornato a ribadire oggi la posizione del M5S. Parlando con i cronisti, il vicepresidente della Camera Rosato spiega: "Come andrà a finire? Ci sarà un accordo Lega-5 Stelle e imbarcheranno anche Forza Italia".

"Mi sembra che Di Maio le premesse per un incontro non le voglia costruire" dice quindi Rosato a proposito della proposta di Di Maio per un incontro Pd-M5S. "Sono molto stupito dalla voracità con cui i 5 Stelle si approcciano alla politica - aggiunge -. Sono voraci di poltrone come si è visto oggi al Senato sulla presidenza della commissione sul Def".

Quanto alla presidenza della commissione a Montecitorio che il Pd ha chiesto vada a Francesco Boccia, Rosato osserva: "Non sarà una sorpresa" se non verrà data al Pd. Poi a proposito delle ultime dichiarazioni del leader pentastellato aggiunge: "C'è un'ossessione di Di Maio su Renzi. E' una cosa strabiliante. Di Maio non smette mai di fare la campagna elettorale quando invece dovrebbe iniziare ad assumersi meglio la responsabilità delle scelte che gli competono".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci: "Facendo seguito al gravissimo comportamento assunto in occasione della formazione dell'Ufficio di presidenza del Senato - afferma - anche oggi il M5S e il centrodestra, in un delirio di onnipotenza, si accaparranno e spartiscono gli incarichi all'interno della Commissione speciale, impedendo alle minoranze, e in questo caso al Pd, di acquisire un vicepresidente, contravvenendo ad una consolidata prassi parlamentare".

"Siamo di fronte all'ennesimo vergognoso episodio che testimonia una concezione proprietaria delle istituzioni e del Parlamento che ci preoccupa e indigna. Complimenti vivissimi a M5S e centrodestra per la loro idea di democrazia!", aggiunge Marcucci.