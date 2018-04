Calenda: "Roma? Neanche gli Avengers..."

Carlo Calenda (Fotogramma)

"Direi che per come è messa Roma e per il grado di incompetenza della Raggi altro che superpoteri. Neanche gli Avengers al gran completo". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, commentando le ultime parole della sindaca di Roma. "Non mi sento un genio ma non ho mai cercato scuse per errori e fallimenti in superpoteri che non mi sono stati conferiti e altre amenità. Per quanto riguarda le crisi aziendali ne abbiamo gestite tante e salvaguardato circa 100.000 posti. Pochi o tanti? non giudico io", scrive poi il ministro dello Sviluppo in una risposta a un utente sempre su Roma.