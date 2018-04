Il Quirinale apre le porte

(FOTOGRAMMA)

Al via le consultazioni. Il Quirinale ha reso nota la composizione delle delegazioni che incontreranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Alle 10:30 il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 11:30 il presidente della Camera Roberto Fico mentre alle 12:30 è la volta del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Le consultazioni riprenderanno alle 16:30 con Juliane Unterberger, presidente dei senatori del gruppo per le Autonomie, accompagnata da Dieter Steger, vice presidente vicario, e da Albert Laniece, vice presidente (Uv).

Poi 16:45 Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto del Senato, unitamente a Riccardo Nencini, vice presidente del gruppo Misto e coordinatore della componente “PSI-MAIE-USEI” e a Pietro Grasso, capo della forza politica “Liberi e Uguali” e Emma Bonino, coordinatore della componente “Più Europa con Emma Bonino”.

Ore 17:30 Federico Fornaro, presidente del gruppo Misto della Camera, unitamente a Guglielmo Epifani, vice presidente del gruppo Misto e coordinatore della componente "Liberi e Uguali”, a Manfred Schullian, vice presidente del gruppo Misto e coordinatore della componente "Minoranze Linguistiche", a Maurizio Lupi, vice presidente del gruppo Misto e coordinatore della componente “Noi con l’Italia”, a Beatrice Lorenzin, vice presidente del gruppo Misto e rappresentante della componente “Civica popolare Ap-Psi-Area civica" e a Alessandro Fusacchia, vice presidente del gruppo Misto e rappresentante della componente “+Europa-Centro democratico”.

A chiudere il giro di consultazioni, alle 18:30, Stefano Bertacco e Fabio RAMPELLI, rispettivamente presidente del Gruppo parlamentare “Fratelli d’Italia” del Senato e della Camera, accompagnati da Giorgia Meloni, capo della forza politica “Fratelli d’Italia” e da Guido Crosetto, Coordinatore nazionale di “Fratelli d’Italia”.