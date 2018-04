Pd al Colle: "No a ipotesi di governo"

"Si tratta di capire" se le forze politiche che hanno vinto le elezioni "coerentemente siano in grado di avanzare ipotesi di governo praticabili. Lo dicano chiaramente, si facciano carico fino in fondo di una responsabilità". Lo ha affermato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Ancora in queste ore avvertiamo come gli atteggiamenti che queste forze hanno -ha aggiunto- sono più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che non invece di una responsabilità nuova, che dopo il 4 marzo si è manifestata. Vorremmo dire chiaramente da qui che il tempo della campagna elettorale è finito".