Pd al Colle: No a ipotesi di governo /Live

Maurizio Martina, Graziano Delrio e Matteo Orfini (AdnKronos)

"L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino", perciò il Pd " con coerenza, responsabilità e serietà" eserciterà l'"attività istituzionale di minoranza parlamentare". Lo ha affermato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Si tratta di capire" ha aggiunto Martina se le forze politiche che hanno vinto le elezioni "coerentemente siano in grado di avanzare ipotesi di governo praticabili. Lo dicano chiaramente, si facciano carico fino in fondo di una responsabilità".

"Ancora in queste ore avvertiamo come gli atteggiamenti che queste forze hanno - ha osservato - sono più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che non invece di una responsabilità nuova, che opo il 4 marzo si è manifestata. Vorremmo dire chiaramente da qui che il tempo della campagna elettorale è finito".

Dopo l'incontro con la delegazione del Pd, al Colle sono attesi, rispettivamente, i rappresentanti di Fi e Lega, mentre alle 16,30 saliranno al Quirinale leader e capigruppo parlamentari di M5S.

A quel punto, in base agli elementi raccolti, il Capo dello Stato deciderà come procedere, probabilmente con un nuovo giro di incontri, per cercare di trovare una soluzione alla crisi.