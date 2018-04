Salvini: "Unico governo possibile è con i Cinquestelle"

(foto Adnkronos)

"L'unico governo che vedo possibile è quello del centrodestra unito con i 5 Stelle". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, ai microfoni del Tg1, che rilancia l'idea di un centrodestra unito nel prossimo incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella: "Chiederò a Berlusconi e alla Meloni - spiega - di andare al Quirinale insieme per avere un'unica voce, per partire dal nostro programma, dal voto degli elettori. Non vedo l'ora di dar vita a un governo per cancellare la legge Fornero, ridurre le tasse e bloccare gli sbarchi che stanno riprendendo".